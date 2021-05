Inter-Udinese, 1.000 persone allo stadio per premiazione nerazzurri. Fuori San Siro, festa per 4.500 tifosi (Di giovedì 20 maggio 2021) Inter-Udinese vedrà l’accesso allo stadio per 1.000 persone. È stata accolta, quindi, la richiesta della Lega Serie A per la partita al termine della quale verrà premiato la formazione di Conte per la vittoria dello Scudetto. Contestualmente, la tifoseria organizzata dei nerazzurri potrà ritrovarsi all’esterno di San Siro. La prefettura di Milano ha infatti comunicato che sono state individuate le misure “di accompagnamento” per permettere l’accesso ad un’area di circa 19.000 metri quadri a massimo 4.500 persone. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 20 maggio 2021)vedrà l’accessoper 1.000. È stata accolta, quindi, la richiesta della Lega Serie A per la partita al termine della quale verrà premiato la formazione di Conte per la vittoria dello Scudetto. Contestualmente, la tifoseria organizzata deipotrà ritrovarsi all’esterno di San. La prefettura di Milano ha infatti comunicato che sono state individuate le misure “di accompagnamento” per permettere l’accesso ad un’area di circa 19.000 metri quadri a massimo 4.500. SportFace.

