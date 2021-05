Iniziato il rilascio della MIUI 12.5 su Xiaomi Mi 11 in Europa (Di giovedì 20 maggio 2021) La MIUI 12.5 è finalmente arrivata in Europa a bordo dello Xiaomi Mi 11. Come riportato da ‘gsmarena.com‘, la build 12.5.1.0.RKBEUXM ha Iniziato a diffondersi: il codice della release lascia chiaramente intuire che è proprio della nuova MIUI 12.5 che si sta parlando, peraltro in relazione alla versione europea dello Xiaomi Mi 11, che ricordiamo essere il modello standard della serie (alimentato dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm). Il changelog è particolarmente abbondante, e rivela diverse novità, tra cui i miglioramenti per quanto riguarda la velocità delle gesture, le ottimizzazioni relative alla velocità generale del sistema operativo, il supporto dell’app Note ad appunti articolati, grafici e schemi, oltre che delle ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) La12.5 è finalmente arrivata ina bordo delloMi 11. Come riportato da ‘gsmarena.com‘, la build 12.5.1.0.RKBEUXM haa diffondersi: il codicerelease lascia chiaramente intuire che è proprionuova12.5 che si sta parlando, peraltro in relazione alla versione europea delloMi 11, che ricordiamo essere il modello standardserie (alimentato dal processore Snapdragon 888 di Qualcomm). Il changelog è particolarmente abbondante, e rivela diverse novità, tra cui i miglioramenti per quanto riguarda la velocità delle gesture, le ottimizzazioni relative alla velocità generale del sistema operativo, il supporto dell’app Note ad appunti articolati, grafici e schemi, oltre che delle ...

Semplificazione: Callari, con ddl 33 inizia un percorso partecipativo Oggi abbiamo iniziato un percorso che vogliamo sia il più partecipativo possibile, accogliendo ...infatti a scongiurare il rischio che aziende e istituzioni coinvolte nei procedimenti di rilascio di ...

Iniziato il rilascio della MIUI 12.5 su Xiaomi Mi 11 in Europa OptiMagazine

Via libera a matrimoni, vacanze e discoteche con il green pass: come ottenerlo Il green pass servirà anche per andare a matrimoni, partite, competizioni sportive, concerti e anche alle discoteche quando riapriranno ...

