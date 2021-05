INDIA: I MEDICI DISOBBEDISCONO ALLE AUTORITÀ, FORNENDO CURE PRIMA DELLA VACCINAZIONE PER PREVENIRE ULTERIORI VITTIME (Di giovedì 20 maggio 2021) I MEDICI in INDIA suggeriscono di assumere farmaci per fluidificare il sangue PRIMA e dopo la VACCINAZIONE poiché ritengono che i vaccini Covid-19 siano la causa di un numero spropositato di infarti e trombosi. In una lettera, il dottor CMK Reddy, presidente DELLA Tamilnadu Medical Practitioners ‘Association, ha invitato i suoi colleghi MEDICI a “prendere l’iniziativa in questa terribile situazione”, aggiungendo che le affermazioni del Comitato per gli effetti avversi in seguito all’immunizzazione (AEFI) secondo cui le morti a seguito del vaccino Covid non sono correlate e devono essere “presi con le pinze”. Il dottor Reddy ha detto che sono stati analizzati 124 decessi e 305 ricoveri in seguito al vaccino Covid. La stragrande maggioranza dei casi che si sono verificati entro ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) Iinsuggeriscono di assumere farmaci per fluidificare il sanguee dopo lapoiché ritengono che i vaccini Covid-19 siano la causa di un numero spropositato di infarti e trombosi. In una lettera, il dottor CMK Reddy, presidenteTamilnadu Medical Practitioners ‘Association, ha invitato i suoi colleghia “prendere l’iniziativa in questa terribile situazione”, aggiungendo che le affermazioni del Comitato per gli effetti avversi in seguito all’immunizzazione (AEFI) secondo cui le morti a seguito del vaccino Covid non sono correlate e devono essere “presi con le pinze”. Il dottor Reddy ha detto che sono stati analizzati 124 decessi e 305 ricoveri in seguito al vaccino Covid. La stragrande maggioranza dei casi che si sono verificati entro ...

