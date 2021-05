Indagine sul mondo arbitrale | presunte alterazioni nei rimborsi spese

(Di giovedì 20 maggio 2021) Come riportato da Rai Sport, la Procura federale è al lavoro per accertare alcune situazioni occorso nel. In particolare l’della FIGC riguardasuidi alcuni arbitri. Taleè iniziata circa un mese fa e nei prossimi giorni dovrebbe dare il proprio esito. L’obiettivo, chiaramente, è quello di verificare eventuali irregolarità amministrative nel rendiconto dei

Advertising

amnestyitalia : Alle 13:30, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti in… - capuanogio : ?? La Procura #Figc pronta ad aprire un fascicolo d'indagine sul comportamento di #Cairo nel post #LazioTorino. Gli… - fattoquotidiano : È scattata l’ispezione del server di Napoli della Rcs, cioè la società che ha fornito ai magistrati gli apparati e… - amnestyit007 : RT @amnestyitalia: Alle 13:30, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti in Ital… - VISCONTIMARINA : RT @amnestyitalia: Alle 13:30, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sui livelli e i meccanismi di tutela dei diritti umani vigenti in Ital… -

Ultime Notizie dalla rete : Indagine sul

LA NAZIONE

...a generare flussi di cassa adeguati alle esigenze finanziarie - prosegue Cioni - Dall'... Peraltro, anche i dati complessivicredito evidenziano l'esigenza della proroga. Dall'ultima ...Queste attività sono svolte per poter disporre di informazioninuovo assetto che il letto del ... in alcune aree specifiche e disabitate, per condurre alcuni speciali test dimediante ...Come riportato da Rai Sport, la Procura federale è al lavoro per accertare alcune situazioni occorso nel mondo arbitrale. In particolare l’indagine della FIGC riguarda presunte alterazioni sui rimbors ...Non saranno effettuati gli accertamenti tecnici richiesti dall'avvocato Chiara Penna del Foro di Cosenza, legale della famiglia di Mirella Spadafora, perché la donna è morta per cause naturali. Il par ...