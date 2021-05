Incidenti lavoro | allarme sindacati “Fermiamo strage”

(Di giovedì 20 maggio 2021) “lasui luoghi di”. È questo lo slogan lanciato daiCgil, Cisl e Uil riuniti in assemblea unitaria in diverse città italiane. Anche a Palermo le sigle sindacali sono scese in piazza per rivendicare il diritto alla sicurezza dei lavoratori e per porre l’attenzione sui continuie le morti che non si arrestano sui luoghi di. bil/vbo/gtr su Il Corriere della Città.

Non solosul, le cronache registrano anche liti sfociate nel sangue per vecchie questioni irrisolte poi degenerate in episodi di violenza a dir poco cruenti. Come quello accaduto ieri a ...TRENTO . "Dinon si muore per caso perché glisulnon sono mai una drammatica fatalità, ma il risultato di prevenzione e formazione insufficienti, norme disattese, controlli non adeguati ". Ne sono certi Cgil Cisl Uil che oggi (...Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro, lunedì nuova mobilitazione a Terni. Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro, al via ..."Di lavoro non si muore per caso perché gli incidenti sul lavoro non sono mai una drammatica fatalità, ma il risultato di prevenzione e formazione insufficienti, norme disattese, controlli non ...