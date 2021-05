Inaugurazione nuovo hub vaccinale alla Dacia Arena di Udine (Di giovedì 20 maggio 2021) Inaugurazione del nuovo hub alla Dacia Arena di Udine e subito dopo via alle somministrazioni per immunizzare i lavoratori. Lo ha annunciato ieri sera la presidente di Confindustria Udine, Anna Mareschi Danieli la quale ha sottolineato che la campagna viene “realizzata sulla base di un protocollo operativo redatto da Confindustria Udine in collaborazione con Croce Rossa Italiana del FVG, Ordine degli Infermieri, Medici del Lavoro, Udinese Calcio Spa, CGIL, CISL e UIL”. Inizierà quindi oggi alle 8.30, con le prime inoculazioni nell’hub vaccinale ubicato in Real Asco Park a Pordenone – alla presenza del vice presidente della Regione, Riccardo Riccardi –, la campagna vaccinale ... Leggi su udine20 (Di giovedì 20 maggio 2021)delhubdie subito dopo via alle somministrazioni per immunizzare i lavoratori. Lo ha annunciato ieri sera la presidente di Confindustria, Anna Mareschi Danieli la quale ha sottolineato che la campagna viene “realizzata sulla base di un protocollo operativo redatto da Confindustriain collaborazione con Croce Rossa Italiana del FVG, Ordine degli Infermieri, Medici del Lavoro,se Calcio Spa, CGIL, CISL e UIL”. Inizierà quindi oggi alle 8.30, con le prime inoculazioni nell’hububicato in Real Asco Park a Pordenone –presenza del vice presidente della Regione, Riccardo Riccardi –, la campagna...

