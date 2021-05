Inaugura la Biennale di Architettura di Venezia | le mostre da vedere

Leggi su vanityfair

(Di giovedì 20 maggio 2021) Si riparte. Da Venezia e in grande. Inaugura sabato 22 maggio la 17. Mostra Internazionale di Architettura, dal titolo How will we live together?, curata dall’architetto, docente e ricercatore Hashim Sarkis (e che proseguirà fino al 21 novembre).