In questa foto i neonati dormono all’esterno. C’è qualcosa di sbagliato in questo? Ecco la verità (Di giovedì 20 maggio 2021) Ci sono alcuni paesi del mondo in cui i bambini dormo all’aria aperta anche nella stagione fredda, quando le temperature sono improponibili. Ai tempi dell’Unione Sovietica i neonati e i bambini piccoli dormivano sempre all’aria aperta. Far dormire i propri bimbi al freddo, una tradizione antica Nel 1985, in un documento intitolato “Regole e normative sanitarie per gli asili” le autorità mediche dell’U consigliavano vivamente di far dormire sempre i bambini all’aria aperta, anche durante il pisolino. Anche in pieno inverno. Gli asili dovevano cambiare aria nelle aule almeno due volte al giorno e i bambini dovevano giocare all’aperto, coperti, ma non troppo: potevano indossare il cappotto solo se la temperatura scendeva di almeno quattro gradi sotto lo zero. A quanto pare si dormiva anche così. Secondo gli esperti russi, in questo modo si ... Leggi su viaggiarealverde (Di giovedì 20 maggio 2021) Ci sono alcuni paesi del mondo in cui i bambini dormo all’aria aperta anche nella stagione fredda, quando le temperature sono improponibili. Ai tempi dell’Unione Sovietica ie i bambini piccoli dormivano sempre all’aria aperta. Far dormire i propri bimbi al freddo, una tradizione antica Nel 1985, in un documento intitolato “Regole e normative sanitarie per gli asili” le autorità mediche dell’U consigliavano vivamente di far dormire sempre i bambini all’aria aperta, anche durante il pisolino. Anche in pieno inverno. Gli asili dovevano cambiare aria nelle aule almeno due volte al giorno e i bambini dovevano giocare all’aperto, coperti, ma non troppo: potevano indossare il cappotto solo se la temperatura scendeva di almeno quattro gradi sotto lo zero. A quanto pare si dormiva anche così. Secondo gli esperti russi, inmodo si ...

Advertising

alexbarbera : Sono sempre stato un sostenitore del diritto di Israele ad esistere e a difendersi. Ma questa foto mi ha fatto imme… - oss_romano : #17maggio #primapagina Sangue innocente. Quella che vedete in questa prima pagina è una foto scioccante. È un pugno… - ItaliaTeam_it : Questa foto moltiplicata per 3! ?? In pochi giorni @greg_palt si è laureato campione d'Europa nella 5 km, nella 10… - Photogr77781909 : @HuntONellow Grazie ???? Sono molto legata a questa farfalla da un ricordo d'infanzia . Quando ne vedo una sarei cap… - prettyplume_ : RT @evvovemio: questa foto. -