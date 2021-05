In libreria: Il ritratto di una donna e il dramma dell’Istria nel romanzo di Caterina Edwards “Riscoprendo mia madre” (Di giovedì 20 maggio 2021) Tra Lussino, l’Istria, Venezia, il Canada, l’Inghilterra, tra passato e presente, tra storia personale e storia di una guerra fratricida, si snoda il romanzo di Caterina Edwards scrittrice italo-canadese che in questa appassionata autobiografia ripercorre la vita della madre e quella di una intera comunità poco conosciuta, spesso dimenticata dai libri di storia: quella degli istriani che durante la seconda guerra mondiale videro la loro terra passare dall’Italia di Mussolini alla Jugoslavia di Tito. La malattia della madre, affetta da Alzheimer e sempre più chiusa nel suo mondo, diventa uno stimolo per Caterina che decide di andare alla scoperta della storia della sua famiglia e in particolare del passato di quella donna chiusa e apparentemente ostile, che nonostante ... Leggi su domanipress (Di giovedì 20 maggio 2021) Tra Lussino, l’Istria, Venezia, il Canada, l’Inghilterra, tra passato e presente, tra storia personale e storia di una guerra fratricida, si snoda ildiscrittrice italo-canadese che in questa appassionata autobiografia ripercorre la vita dellae quella di una intera comunità poco conosciuta, spesso dimenticata dai libri di storia: quella degli istriani che durante la seconda guerra mondiale videro la loro terra passare dall’Italia di Mussolini alla Jugoslavia di Tito. La malattia della, affetta da Alzheimer e sempre più chiusa nel suo mondo, diventa uno stimolo perche decide di andare alla scoperta della storia della sua famiglia e in particolare del passato di quellachiusa e apparentemente ostile, che nonostante ...

