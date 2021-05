In India il ciclone Tauktae ha fatto affondare una chiatta: ci sono 26 morti e decine di dispersi (Di giovedì 20 maggio 2021) Lunedì una chiatta su cui lavoravano 261 persone a largo della costa di Mumbai, in India, è affondata nel Mar Arabico a causa del ciclone Tauktae, causando almeno 26 morti. Ma ci sono almeno altre 53 persone ancora disperse, a Leggi su ilpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Lunedì unasu cui lavoravano 261 persone a largo della costa di Mumbai, in, è affondata nel Mar Arabico a causa del, causando almeno 26. Ma cialmeno altre 53 persone ancora disperse, a

Advertising

ilpost : In India il ciclone Tauktae ha fatto affondare una chiatta: ci sono 26 morti e decine di dispersi - giocarmon : ? Viaggia in tutta la Malesia e Sumatra e nel 1864 documenta la distruzione causata da un ciclone recandosi a Ceyl… - giulianomerlotw : #India, il ciclone #Tauktae causa 55 vittime: 'Fenomeni sempre più frequenti' @Windycom Leggi… - Carmen29042011 : RT @SaveChildrenIT: #India: il ciclone #Tauktae ha ucciso almeno 26 persone e distrutto migliaia di case. Una situazione resa ancora più dr… - RadioPerusia : India, 4.529 morti, mai così tanti in 24 ore al mondo India stretta tra covid e ciclone Tauktae che porta piogge e… -