In Darkness – Nell'oscurità: trama, cast e streaming del film

Stasera, 20 maggio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda In Darkness – Nell'oscurità, film del 2018 diretto da Anthony Byrne. Thriller, con protagonista Natalie Dormer, che è uscito nelle sale statunitensi il 25 maggio 2018. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sofia, una pianista cieca, sente una colluttazione nell'appartamento sopra il suo, che porta alla morte della sua vicina Veronique. Inizia il viaggio che allontanerà Sofia dalla sua intimità, mettendola in contatto con il padre di Veronique, Zoran Radic, un uomo d'affari serbo accusato di essere un criminale di guerra. Sofia verrà trascinata in un mondo di corruzione, polizia, sicari e mafia russa.

In Darkness – Nell'oscurità: il cast del film

