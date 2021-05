«In cucina per spiegarvi come conciliare famiglia e lavoro». Bufera sulla presidente della commissione Pari opportunità delle Marche (Di giovedì 20 maggio 2021) Doveva essere un post di ringraziamento e invece si è trasformato in una Bufera social. La neo presidente della commissione regionale delle Marche per le Pari opportunità Maria Lina Vitturini, candidata con Fratelli d’Italia alle regionali qualche giorno fa ha postato su Facebook un messaggio per ringraziare gli utenti degli auguri per il nuovo incarico. Per farlo, ha pubblicato una foto in cui la si vede in cucina, luogo che, come lei stessa dice non è stato scelto «a caso», ma volontariamente «per spiegare in parole semplici il concetto di “Pari opportunità” a coloro che mi chiedono di che si tratta». La donna – si legge nel post – generalmente si occupa della ... Leggi su open.online (Di giovedì 20 maggio 2021) Doveva essere un post di ringraziamento e invece si è trasformato in unasocial. La neoregionaleper leMaria Lina Vitturini, candidata con Fratelli d’Italia alle regionali qualche giorno fa ha postato su Facebook un messaggio per ringraziare gli utenti degli auguri per il nuovo incarico. Per farlo, ha pubblicato una foto in cui la si vede in, luogo che,lei stessa dice non è stato scelto «a caso», ma volontariamente «per spiegare in parole semplici il concetto di “” a coloro che mi chiedono di che si tratta». La donna – si legge nel post – generalmente si occupa...

