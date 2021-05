In arrivo le pistole al peperoncino per la polizia locale in Lombardia (Di giovedì 20 maggio 2021) AGI - pistole al peperoncino, dissuasori di stordimento 'a contatto', oltre ad altri dispositivi come i guanti anti-taglio e i termoscanner. Sono i nuovi strumenti di 'autodifesa', in arrivo per la polizia locale della Lombardia. Lo prevede la prima legge di revisione ordinamentale del 2021, che ha ottenuto il via libera dal Consiglio regionale lombardo. L'intervento emendativo, fa chiarezza su alcune dotazioni già di pubblica vendita e di cui la normativa già prevede l'utilizzo, ma che non vengono solitamente utilizzate dai corpi di polizia locale per complessità nei rimandi normativi che non chiariscono l'effettivo utilizzo recando dubbi e paure nell'uso. In questo caso, viene specificato che oltre agli spray irritanti si possono usare anche ... Leggi su agi (Di giovedì 20 maggio 2021) AGI -al, dissuasori di stordimento 'a contatto', oltre ad altri dispositivi come i guanti anti-taglio e i termoscanner. Sono i nuovi strumenti di 'autodifesa', inper ladella. Lo prevede la prima legge di revisione ordinamentale del 2021, che ha ottenuto il via libera dal Consiglio regionale lombardo. L'intervento emendativo, fa chiarezza su alcune dotazioni già di pubblica vendita e di cui la normativa già prevede l'utilizzo, ma che non vengono solitamente utilizzate dai corpi diper complessità nei rimandi normativi che non chiariscono l'effettivo utilizzo recando dubbi e paure nell'uso. In questo caso, viene specificato che oltre agli spray irritanti si possono usare anche ...

