In Antartide si è staccato il più grande iceberg del mondo: è più vasto di Maiorca (Di giovedì 20 maggio 2021) In Antartide si è staccato il più grande iceberg del mondo Un iceberg gigante si è staccato dalla calotta glaciale antartica, all’altezza della piattaforma di ghiaccio Filchner-Ronne. Lo ha affermato sul suo sito l’Agenzia spaziale europea (Esa). L’iceberg, denominato A-76, misura circa 4.320 chilometri quadrati (170 di lunghezza e 25 di larghezza) ed è il più grande al mondo: più grande, per esempio, dell’isola spagnola di Maiorca. A-76 è stato individuato tramite le immagini scattate dalla missione Sentinel-1 di Copernicus, che consiste in due satelliti che inviano dati giorno e notte, consentendo di osservare tutto l’anno aree remote come l’Antartide, ha spiegato ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 maggio 2021) Insi èil piùdelUngigante si èdalla calotta glaciale antartica, all’altezza della piattaforma di ghiaccio Filchner-Ronne. Lo ha affermato sul suo sito l’Agenzia spaziale europea (Esa). L’, denominato A-76, misura circa 4.320 chilometri quadrati (170 di lunghezza e 25 di larghezza) ed è il piùal: più, per esempio, dell’isola spagnola di. A-76 è stato individuato tramite le immagini scattate dalla missione Sentinel-1 di Copernicus, che consiste in due satelliti che inviano dati giorno e notte, consentendo di osservare tutto l’anno aree remote come l’, ha spiegato ...

