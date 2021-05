Impresa River, decimata dal Covid batte il Santa Fe con il centrocampista Enzo Perez in porta, scelto come MVP (Di giovedì 20 maggio 2021) Il River Plate fa la storia del calcio argentino e non solo. decimata dai casi di Covid in squadra, arrivati a causare ben 25 indispinibili tra giocatori e staff, dopo la bella figura in settimana contro il Boca Juniors, la squadra allenata da Gallardo compie l’Impresa e batte in Libertadores l’Independiente Santa Fe senza un portiere di ruolo – i quattro estremi difensori erano out – e con appena 10 giocatori a disposizione. Protagonista di giornata Enzo Perez, che di professione fa il centrocampista ma che per l’occasione ha giocato tra i pali e con ben 5 parate contribuisce alla vittoria dei suoi aggiudicandosi il titolo di MVP della gara. River es familia pic.twitter.com/kzfanF6f8y — River Plate ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 20 maggio 2021) IlPlate fa la storia del calcio argentino e non solo.dai casi diin squadra, arrivati a causare ben 25 indispinibili tra giocatori e staff, dopo la bella figura in settimana contro il Boca Juniors, la squadra allenata da Gallardo compie l’in Libertadores l’IndependienteFe senza un portiere di ruolo – i quattro estremi difensori erano out – e con appena 10 giocatori a disposizione. Protagonista di giornata, che di professione fa ilma che per l’occasione ha giocato tra i pali e con ben 5 parate contribuisce alla vittoria dei suoi aggiudicandosi il titolo di MVP della gara.es familia pic.twitter.com/kzfanF6f8y —Plate ...

