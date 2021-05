I’m scared: nuovo video shock dagli Stati Uniti (Di giovedì 20 maggio 2021) nuovo video shock di brutalità della polizia arriva dagli Stati Uniti. Questa volta teatro del nuovo sconvolgente video è la Louisiana. Un afroamericano è stato fermato dalla polizia e gli agenti lo hanno preso a calci e pugni fino alla morte. Nel video si sente il 49enne affermare: “I’m scared!… I’m scared!, ho paura”. I’m Leggi su periodicodaily (Di giovedì 20 maggio 2021)di brutalità della polizia arriva. Questa volta teatro delsconvolgenteè la Louisiana. Un afroamericano è stato fermato dalla polizia e gli agenti lo hanno preso a calci e pugni fino alla morte. Nelsi sente il 49enne affermare: “I’m!… I’m!, ho paura”. I’m

Advertising

knxfilm : send vm shshshshs i'm scared - Billa42_ : I’m scared: nuovo video shock dagli Stati Uniti - jn88kk : in tutto questo domani ritorno a danza dopo tipo due anni di lezioni a casa online and i’m so so happy but i’m so so scared - gogomezpink : No perché è 8 minuti che guardo solo Jeongyeon e non ho ancora zoommato sulle altre... marty I'm scared - giornaleradiofm : Approfondimenti: Video shock, afroamericano linciato e ucciso dagli agenti: (ANSA) - WASHINGTON, 20 MAG - 'I'm scar… -

Ultime Notizie dalla rete : I’m scared L'inquietante significato di Don't hug me I'm scared Zai.net