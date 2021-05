Il virus del Covid-19 non si integra nel DNA umano, nuovo studio (Di giovedì 20 maggio 2021) Il virus che causa il Covid-19, che gli scienziati chiamano SARS-CoV-2, probabilmente non integra il suo materiale genetico coi geni dell’uomo, secondo uno studio pubblicato sul Journal of Virology. Uno studio separato ha recentemente riportato che il materiale genetico del virus si è integrato nel DNA umano nelle cellule. Ma gli scienziati che hamno condotto una ricerca più recente, dicono che il risultato è stato molto probabilmente causato da errori genetici nei test. Majid Kazemian, assistente professore di biochimica e informatica della Purdue University e uno dei tre autori co-lead dello studio di ricerca, ha affermato che questo risultato ha due importanti implicazioni. “Relativamente poco si sa sul motivo per cui ... Leggi su quotidianpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Ilche causa il-19, che gli scienziati chiamano SARS-CoV-2, probabilmente nonil suo materiale genetico coi geni dell’uomo, secondo unopubblicato sul Journal of Virology. Unoseparato ha recentemente riportato che il materiale genetico delsi èto nel DNAnelle cellule. Ma gli scienziati che hamno condotto una ricerca più recente, dicono che il risultato è stato molto probabilmente causato da errori genetici nei test. Majid Kazemian, assistente professore di biochimica e informatica della Purdue University e uno dei tre autori co-lead dellodi ricerca, ha affermato che questo risultato ha due importanti implicazioni. “Relativamente poco si sa sul motivo per cui ...

