Il Venezia si aggiudica la finale playoff battendo il Lecce (Di giovedì 20 maggio 2021) . Esatto, la formazione veneta guidata da mister Zanetti strappa il pass per le finali dei playoff di Serie B. La partita che si è giocata allo stadio Via del Mare ha visto protagonisti il Lecce e il Venezia che fino alla fine hanno lottato per la vittoria. Il match si è chiuso con un pareggio: 1-1. Com'è andata la gara? Corini e Zanetti alla vigilia di Lecce – Venezia Il Venezia si aggiudica la finale: com'è andata contro il Lecce? Sicuramente il Venezia è felice del risultato ottenuto contro il Lecce perchè nonostante la gara sia finita 1-1, i veneti strappano il pass per la finale. Forti della vittoria della gara d'andata, la formazione di Zanetti ha sfidato gli uomini ...

