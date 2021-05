Il vaccino potrebbe alleviare i sintomi da long Covid (Di giovedì 20 maggio 2021) Uno studio inglese ancora non peer reviewed indica che nella maggior parte dei casi chi ha long Covid e riceve il vaccino non va incontro a un peggioramento dei sintomi. Anzi vaccinarsi potrebbe anche essere anche associato a un leggero calo dei disturbi La stanchezza è fra i tre più comuni sintomi di Covid-19 riportati dall’Oms, insieme a febbre e tosse secca (foto: LaylaBird via Getty Images)long Covid è un’espressione entrata ormai nel nostro vocabolario quotidiano che indica tutti gli strascichi che a volte persistono quando si è guariti da Covid-19. Per chi ne soffre oggi arriva una buona notizia: i vaccini contro il coronavirus non sono associati a un peggioramento dei sintomi di ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) Uno studio inglese ancora non peer reviewed indica che nella maggior parte dei casi chi hae riceve ilnon va incontro a un peggioramento dei. Anzi vaccinarsianche essere anche associato a un leggero calo dei disturbi La stanchezza è fra i tre più comunidi-19 riportati dall’Oms, insieme a febbre e tosse secca (foto: LaylaBird via Getty Images)è un’espressione entrata ormai nel nostro vocabolario quotidiano che indica tutti gli strascichi che a volte persistono quando si è guariti da-19. Per chi ne soffre oggi arriva una buona notizia: i vaccini contro il coronavirus non sono associati a un peggioramento deidi ...

