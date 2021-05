Il vaccino anti-Covid ha creato 9 nuovi miliardari: ecco chi sono (Di giovedì 20 maggio 2021) Dall’inizio della pandemia i profitti realizzati grazie al regime di monopolio sui brevetti dei vaccini hanno reso miliardari ben 9 manager e investitori dei colossi farmaceutici. Questi nuovi super ricchi assieme detengono una ricchezza netta di 19,3 miliardi di dollari, sufficienti a vaccinare 1,3 volte l’intera popolazione dei Paesi a basso reddito. Ad oggi questi Paesi hanno ricevuto appena lo 0,2% della fornitura globale di vaccini, mentre nazioni come India e Nepal sono devastate dalla diffusione del virus. È la denuncia lanciata da Oxfam e Emergency - membri della People’s Vaccine Alliance - alla vigilia del Global Health Summit, in programma domani a Roma e in forma virtuale, che vedrà la partecipazione dei leader del G20. “I numeri sulla diffusione del virus nei Paesi poveri stridono se comparati ai miliardi accumulati da chi ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Dall’inizio della pandemia i profitti realizzati grazie al regime di monopolio sui brevetti dei vaccini hanno resoben 9 manager e investitori dei colossi farmaceutici. Questisuper ricchi assieme detengono una ricchezza netta di 19,3 miliardi di dollari, sufficienti a vaccinare 1,3 volte l’intera popolazione dei Paesi a basso reddito. Ad oggi questi Paesi hanno ricevuto appena lo 0,2% della fornitura globale di vaccini, mentre nazioni come India e Nepaldevastate dalla diffusione del virus. È la denuncia lanciata da Oxfam e Emergency - membri della People’s Vaccine Alliance - alla vigilia del Global Health Summit, in programma domani a Roma e in forma virtuale, che vedrà la partecipazione dei leader del G20. “I numeri sulla diffusione del virus nei Paesi poveri stridono se comparati ai miliardi accumulati da chi ...

