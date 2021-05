Il turismo motoristico pronto a ripartire dopo la pandemia

(Di giovedì 20 maggio 2021) Dialogare, cucire, condividere, fare squadra. Nel momento in cui una sorta di 'safety car' sta per uscire di scenala fase difficile dellae l'industria turistica sta per, le ...

E' il presidente di Città dei Motori, Luigi Zironi, a spiegare le ragioni della 'Carta del' sviluppata in collaborazione con l'Anci che è stata presentata ufficialmente nel corso ...Di questo e dei passi urgenti da fare per sviluppare questo tipo di esperienze si parla alla "Conferenza nazionale del", evento promosso da Anci Città dei Motori in diretta ...(Regioni.it 4074 - 20/05/2021) “Superata oggi la soglia di 29 milioni di somministrazioni". Sono per la precisione 29.035.337. E' quanto rende noto la struttura del Commissario per l'emergenza, genera ...Maranello (Modena), 20 mag. (askanews) - Dialogare, cucire, condividere, fare squadra. Nel momento in cui una sorta di 'safety car' sta per uscire di scena dopo la fase difficile della pandemia e l'in ...