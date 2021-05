Il trailer dell’attesa ed emozionante reunion di Friends

Leggi su cityroma

(Di giovedì 20 maggio 2021) A 27 anni dalla messa in onda delle prima puntata, i sei protagonisti si ritrovano oggi a celebrare il fenomenale successo della sitcom, tra ricordi, risate e anche qualche lacrima Risate, ricordi e, giustamente, qualche lacrima. Nelle prime immagini ufficialidiJennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry e David Schwimmer ritornano allo Stage 24 dei Warner Bros Studio a Burbank, Los Angeles, ovvero il set dove hanno girato la mitica sitcom divenuta un simbolo della tv degli anni ’90. Nonostante i molti anni lontani ciascuno impegnato a costruire la propria carriera, i sei si abbracciano come se non fosse passato nemmeno un giorno, abbandonandosi alla nostalgia e ritrovando l’intesa di un tempo. Diretto dal regista di Carpool Karaoke Ben Winston e prodotto – tra gli altri – ...