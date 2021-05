Il solito Gasparri | ' Zan è estraneo dalla democrazia | più che l' omofobia il pericolo è la libertà - fobia'

(Di giovedì 20 maggio 2021) Lo conosciamo per le sue sparate e anche questa volta l'ex missino non è stato diverso dal. 'Rattrista vedere che Zan continui a mentire sulla proposta di legge che porta il suo nome. Il ...

Advertising

globalistIT : Leggete questa ultima sparata. Ma vi pare? #ddlZan #Gasparri #omofobia - pigherino : Salta il vertice della Dx Ma sotto la'carta coperta'dei candidati a RM? Quasi niente 1 FI:il solito Gasparri Giro?R… - SarettaMandis86 : Lei è diventata una fantastica donna. Lui, il Gasparri, è rimasto il solito cafone, ed è pure peggiorato. -

Ultime Notizie dalla rete : solito Gasparri

Mondo Balneare

Lo conosciamo per le sue sparate e anche questa volta l'ex missino non è stato diverso dal. 'Rattrista vedere che Zan continui a mentire sulla proposta di legge che porta il suo nome. ...Si è rivelato " al- forte con i deboli e debolissimo con i forti. Le leggi della tv Veniamo,... n.177 (scrivi). Attraverso un nuovo strumento adeguato all'era digitale. In verità, il ...Il senatore di Forza Italia: " Si parla della legge che la sinistra vorrebbe approvare senza nemmeno discuterla al Senato, con uno spirito di vera intolleranza stalinista" ...Il Bongiorno si vede dal mattino. Ovviamente, non si tratta di un refuso, ma del nome, fresco di zecca, che circola per Roma.