Il soccorritore del neonato a Ceuta | L’ho preso tra le braccia | era gelato e pallido

(Di giovedì 20 maggio 2021) “Abbiamoil piccolo, era, freddo, non si muoveva molto”. A parlare è Juan Francisco Valle, 41enne agente della Guardia Civil spagnola immortalato in una foto che da ieri sta facendo il giro del mondo: lui in mare con untra le mani, tratto in salvo mentre sua madre lo portava in spalla nel tentativo disperato di raggiungere a nuoto l’enclave iberica didal Marocco. La stessa sorte tentata da altri circa 8 mila migranti a partire dalla notte tra domenica e lunedì. L’agente ha parlato alla rete televisiva La Sexta: “Eravamo tre persone in acqua, stavamo aiutando varie persone. Ho visto una donna con un salvagente giocattolo, cercava di sopravvivere”. E ancora: “Pensavo che avesse in spalla uno zainetto con dei vestiti, ma dopo un suo movimento ho capito che si trattava di un ...