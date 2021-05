Il soccorritore del neonato a Ceuta | “Era gelato e pallido | non sapevo se fosse vivo o morto”

(Di giovedì 20 maggio 2021) “Abbiamo preso il piccolo, era, freddo, non si muoveva molto. Eravamo tre persone in acqua, stavamo aiutando varie persone. Ho visto una donna con un salvagente giocattolo, cercava di sopravvivere. Pensavo che avesse in spalla uno zainetto con dei vestiti, ma dopo un suo movimento ho capito che si trattava di un”. Le immagini delcon il salvagente con un bimbo di due mesi in braccio in acqua hanno fatto il giro del mondo. L’uomo, il 41enne Juan Francisco Valle, è un agente della Guardia Civil e ha salvato ilda una morte certa. In questi giorni sono migliaia i migranti che stanno cercando di raggiungere. Già 5.600 di essi sono stati rimpatriati in Marocco. L’agente ha parlato alla rete televisiva La Sexta: “Io e un collega ci siamo diretti rapidamente verso di ...

