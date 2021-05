Il ritorno (social) di Can Yaman e Diletta Leotta che allontana la crisi (Di giovedì 20 maggio 2021) Si era parlato di una fine burrascosa, una sorta di tradimento. Invece, Diletta Leotta e Can Yaman, fotografati insieme per le strade di Roma, sembrano essere sopravvissuti alla (apparente) tempesta. La coppia, su Instagram, ha pubblicato un video del proprio amore: un filmato semplice, che, di primo acchito, è parso meno costruito delle foto passate. Nelle immagini, Diletta Leotta viene sorpresa dall’attore turco, che d’improvviso irrompe nella sua inquadratura per rubarle un bacio. Quel che segue è il sorriso imbarazzato della conduttrice, uno sguardo al fidanzato, poi alla telecamera. Leggi su vanityfair (Di giovedì 20 maggio 2021) Si era parlato di una fine burrascosa, una sorta di tradimento. Invece, Diletta Leotta e Can Yaman, fotografati insieme per le strade di Roma, sembrano essere sopravvissuti alla (apparente) tempesta. La coppia, su Instagram, ha pubblicato un video del proprio amore: un filmato semplice, che, di primo acchito, è parso meno costruito delle foto passate. Nelle immagini, Diletta Leotta viene sorpresa dall’attore turco, che d’improvviso irrompe nella sua inquadratura per rubarle un bacio. Quel che segue è il sorriso imbarazzato della conduttrice, uno sguardo al fidanzato, poi alla telecamera.

