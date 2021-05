Il reggino Emilio Buttaro presenterà il Columbus international award

(Di giovedì 20 maggio 2021) Il giornalistasarà il conduttore del “”, un evento internazionale dedicato a Cristoforo Colombo Il giornalistasarà il conduttore del “”, un evento internazionale dedicato a Cristoforo Colombo. Il grande navigatore ed esploratore a 515 anni dalla sua scomparsa verrà celebrato attraverso una tavola rotonda durante la quale saranno anche assegnati riconoscimenti a personalità italiane capaci di distinguersi come ambasciatori della cultura e del made in Italy nel mondo. Ilè in programma sabato 22 maggio alle 16 (ora italiana) in diretta streaming. ...

Il giornalista Emilio Buttaro sarà il conduttore del "Columbus International Award", un evento internazionale dedicato a Cristoforo Colombo Il giornalista Emilio Buttaro sarà il conduttore del "...