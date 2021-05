Il Recovery “rottama” il concorso | metodo “Linkedin” per reclutamento professionisti

Leggi su quifinanza

(Di giovedì 20 maggio 2021) Una grande piattaforma online sul modelloche consenta di confrontare i curricula e chiamata diretta per evitare le lungaggini dei concorsi. Questa la strategia del ministro della Pubblica amministrazione, Renato Brunetta per garantire l’immissione rapida, e a tempo, nella P.a. dei miglioriche dovranno aiutare le amministrazioni a realizzare i progetti delPlan. “Ho messo in piedi – ha spiegato Brunetta parlando al congresso degli ingegneri – un meccanismo difinalizzato al Pnrr del tutto speciale, un portale per contratti tre anni più due per le figure professionali necessarie al piano. Saranno scelte anche attraverso meccanismi di intelligenza artificiale su piattaforme fornite proprio dagli ordini professionali. Abbiamo messo in piedi un accordo quadro con gli ordini ...