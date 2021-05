Il punto sui possibili spin-off di Modern Family, a un anno dal finale della serie (Di giovedì 20 maggio 2021) A un anno dalla fine della serie l’idea di uno spin-off di Modern Family continua ad essere nell’orizzonte di ABC, anche se non sembra vicina alla realizzazione. In onda con successo per undici stagioni, dal 2009 al 2020, la sitcom familiare in stile mockumentary creata da Christopher Lloyd e Steven Levitan potrebbe diventare un franchise con più serie, ma non subito. Il nuovo capo di ABC Craig Erwich ha rivelato a Deadline che la rete ha valutato l’idea di uno spin-off di Modern Family nella costruzione del palinsesto della prossima stagione, in particolare una nuova serie che avesse per protagonisti Jesse Tyler Ferguson ed Eric Stonestreet, per esplorare il ramo ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) A undalla finel’idea di uno-off dicontinua ad essere nell’orizzonte di ABC, anche se non sembra vicina alla realizzazione. In onda con successo per undici stagioni, dal 2009 al 2020, la sitcom familiare in stile mockumentary creata da Christopher Lloyd e Steven Levitan potrebbe diventare un franchise con più, ma non subito. Il nuovo capo di ABC Craig Erwich ha rivelato a Deadline che la rete ha valutato l’idea di uno-off dinella costruzione del palinsestoprossima stagione, in particolare una nuovache avesse per protagonisti Jesse Tyler Ferguson ed Eric Stonestreet, per esplorare il ramo ...

