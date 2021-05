Il principe William si vaccina contro il Covid (e pubblica la foto): «Grazie per quello che fate» (Di giovedì 20 maggio 2021) «Martedì ho ricevuto la mia prima dose del vaccino Covid-19. A tutti coloro che stanno lavorando all'implementazione del vaccino, Grazie per tutto ciò che avete fatto e... Leggi su ilmessaggero (Di giovedì 20 maggio 2021) «Martedì ho ricevuto la mia prima dose del vaccino-19. A tutti coloro che stanno lavorando all'implementazione del vaccino,per tutto ciò che avete fatto e...

Advertising

SkyTG24 : Il principe William riceve la prima dose di vaccino anti-Covid, la foto su Instagram - vecchiotac : RT @skoda130sl: Si ok, il principe William è stato vaccinato, ma noi aspettiamo la foto della Principessa Kate #katers - askanews_ita : Il principe #William si vaccina: grazie per tutto quello che fate - Italia_Notizie : Il principe William si è vaccinato: “Grazie per tutto quello che avete fatto e continuate a fare” - infoiteconomia : Vaccini, il principe William ha ricevuto la prima dose -