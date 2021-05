Il principe William si è vaccinato contro il Covid-19: “È molto importante” (Di giovedì 20 maggio 2021) Il principe William ha ricevuto la prima dose del vaccino contro il Covid-19. Il nipote maggiore della regina Elisabetta, futuro erede al trono, era stato risultato positivo lo scorso aprile. Poche ore fa, ha pubblicato una sua foto su Twitter mentre si sottopone all’inoculazione del vaccino. Nel farlo, ha ringraziato tutti gli operatori coinvolti nella campagna di vaccinazione “per tutto quello che avete fatto e continuate a fare”. Il messaggio di William Il duca di Cambridge, William Windsor, ha scritto su Twitter: “Martedì ho ricevuto la mia prima dose di vaccino contro il Covid-19. A tutti gli operatori coinvolti nella campagna vaccinale, il mio grazie per tutto quello che avete fatto e che continuate a fare”. Non è stato specificato quale sia ... Leggi su cityroma (Di giovedì 20 maggio 2021) Ilha ricevuto la prima dose del vaccinoil-19. Il nipote maggiore della regina Elisabetta, futuro erede al trono, era stato risultato positivo lo scorso aprile. Poche ore fa, ha pubblicato una sua foto su Twitter mentre si sottopone all’inoculazione del vaccino. Nel farlo, ha ringraziato tutti gli operatori coinvolti nella campagna di vaccinazione “per tutto quello che avete fatto e continuate a fare”. Il messaggio diIl duca di Cambridge,Windsor, ha scritto su Twitter: “Martedì ho ricevuto la mia prima dose di vaccinoil-19. A tutti gli operatori coinvolti nella campagna vaccinale, il mio grazie per tutto quello che avete fatto e che continuate a fare”. Non è stato specificato quale sia ...

Advertising

SkyTG24 : Il principe William riceve la prima dose di vaccino anti-Covid, la foto su Instagram - vecchiotac : RT @skoda130sl: Si ok, il principe William è stato vaccinato, ma noi aspettiamo la foto della Principessa Kate #katers - askanews_ita : Il principe #William si vaccina: grazie per tutto quello che fate - Italia_Notizie : Il principe William si è vaccinato: “Grazie per tutto quello che avete fatto e continuate a fare” - infoiteconomia : Vaccini, il principe William ha ricevuto la prima dose -