Il principe William ha ricevuto la prima dose di vaccino: "Grazie per tutto agli operatori sanitari" (Di giovedì 20 maggio 2021) Il principe William ha ricevuto la prima dose del vaccino anti-Covid. Il nipote maggiore della regina Elisabetta, che aveva contratto la malattia nell'aprile 2020, ha postato una sua foto su Twitter mentre si sottopone all'inoculazione. Rivolgendosi agli operatori coinvolti nella campagna di vaccinazione, William li ha ringraziati "per tutto quello che avete fatto e continuate a fare". L'erede della royal family, dunque, aveva contratto il virus lo scorso anno ma il fatto era stato mantenuto segreto fino al mese di novembre 2020. A rivelarlo era stata una fonte di Kensington Palace citata sia dalla Bbc sia dal Sun. Il contagio era avvenuto più o meno nello stesso periodo di quello di suo padre Carlo, che invece lo ...

