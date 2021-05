Il principe William commenta le indagini sull’intervista a Lady D: “Luride e false dichiarazioni che hanno giocato sulle sue paure e paranoie” (Di venerdì 21 maggio 2021) Come previsto, è arrivato il commento del principe William sull’esito dell’indagine svolta da Lord Dyson, sull’intervista rilasciata da Lady Diana alla BBC nel 1995. Intervista durante la quale Diana aveva reso pubblici tutti i retroscena della vita privata della Royal Family e del suo matrimonio con il principe Carlo; è stato proprio durante questa intervista che Lady D aveva parlato di matrimonio affollato e non solo. Lo scorso autunno era stata avviata un’indagine privata, condotta da un ex giudice britannico, Lord Dyson, e un giornalista. Entrambi erano partiti dal sospetto che a Lady D quelle parole fossero state estorte con l’inganno. A distanza di pochi mesi dall’apertura del fascicolo, e a quasi 20 dall’intervista alla BBC, è emersa la verità. Martin ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 21 maggio 2021) Come previsto, è arrivato il commento delsull’esito dell’indagine svolta da Lord Dyson,rilasciata daDiana alla BBC nel 1995. Intervista durante la quale Diana aveva reso pubblici tutti i retroscena della vita privata della Royal Family e del suo matrimonio con ilCarlo; è stato proprio durante questa intervista cheD aveva parlato di matrimonio affollato e non solo. Lo scorso autunno era stata avviata un’indagine privata, condotta da un ex giudice britannico, Lord Dyson, e un giornalista. Entrambi erano partiti dal sospetto che aD quelle parole fossero state estorte con l’inganno. A distanza di pochi mesi dall’apertura del fascicolo, e a quasi 20 dall’intervista alla BBC, è emersa la verità. Martin ...

Advertising

Corriere : William ha ricevuto la prima dose di vaccino: «Grazie al personale sanitario per il lav... - Agenzia_Ansa : Il principe William, ha ricevuto oggi la prima dose del vaccino anti Covid nell'ambito del programma condotto finor… - vesuvianonews : Un anno dopo la positività al Covid-19 anche il Principe William ha ricevuto il vaccino. Il Principe ha atteso il… - FilippettiNews : 'It's the end of the @BBCWorld as we know it' parafrasando i REM. Il Principe William, future Re d'Inghilterra, met… - infoitcultura : Il principe William ha fatto il vaccino. La foto su Instagram: «Grazie per quello che fate» -