Il principe Carlo e la foto omaggio al papà Filippo 44 anni dopo

(Di giovedì 20 maggio 2021) Elmetto giallo e giubbotto catarifrangente. Durante il suo viaggio istituzionale in Irlanda del Nord, il principe Carlo si è fatto fotografare ai piedi di «Sansone» e «Golia», le famose gru gemelle del cantiere navale Harland and Wolff che dominano lo skyline di Belfast. Gli esperti reali si sono subito accorti che si tratta di un omaggio al padre Filippo, che in quello stesso punto è stato immortalato nel 1977.