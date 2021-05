Il post d’addio del cantante italiano: “Chiedo scusa, ho sbagliato” (Di giovedì 20 maggio 2021) «Chiedo scusa. Ho sbagliato e mi dispiace. Ripongo la chitarra nella custodia e mi fermo con musica e lavoro». Il cantante e chitarrista Roberto Angelini si auto(?)sospende da Propaganda Live. Lo ha annunciato in un post su Instagram, una decisione che nasce in seguito alle polemiche sollevate da alcune sue dichiarazioni, in cui il musicista della trasmissione di La7 condotta da Zoro si era scagliato contro una ragazza che lavorava in nero nel suo ristorante giapponese a Roma, definendola «una pazza incattivita» dopo che la donna aveva denunciato la vicenda. Tutto nasce quando Roberto Angelini posta qualche giorno fa uno sfogo sui social sostenendo di essere stato «tradito» da un’amica che aveva fatto lavorare facendo consegnare i pasti del suo locale. Un lavoro in nero che gli ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 20 maggio 2021) «. Hoe mi dispiace. Ripongo la chitarra nella custodia e mi fermo con musica e lavoro». Ile chitarrista Roberto Angelini si auto(?)sospende da Propaganda Live. Lo ha annunciato in unsu Instagram, una decisione che nasce in seguito alle polemiche sollevate da alcune sue dichiarazioni, in cui il musicista della trasmissione di La7 condotta da Zoro si era scagliato contro una ragazza che lavorava in nero nel suo ristorante giapponese a Roma, definendola «una pazza incattivita» dopo che la donna aveva denunciato la vicenda. Tutto nasce quando Roberto Angelinia qualche giorno fa uno sfogo sui social sostenendo di essere stato «tradito» da un’amica che aveva fatto lavorare facendo consegnare i pasti del suo locale. Un lavoro in nero che gli ...

