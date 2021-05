Il ponte pedonale sorretto da mani gigantesche: il trucco per farle sembrare invecchiate (Di giovedì 20 maggio 2021) Si chiama Cu Vàng (ponte Dorato) ed è un ponte pedonale in Vietnam nel resort delle colline di Ba Na creato per collegare la funivia al vicino resort e ai giardini. Progettato da TA Landscape ... Leggi su leggo (Di giovedì 20 maggio 2021) Si chiama Cu Vàng (Dorato) ed è unin Vietnam nel resort delle colline di Ba Na creato per collegare la funivia al vicino resort e ai giardini. Progettato da TA Landscape ...

Advertising

marinburrasca : Il ponte pedonale sorretto da mani gigantesche: il trucco per farle sembrare invecchiate - PuccioLega : Ponte pedonale alla stazione centrale di #Carini (PA), una struttura utile in completo stato di abbandono e degrado… - licprospero : RT @Massimo20_IT: Due mani gigantesche sorreggono il Golden Bridge, un ponte pedonale inaugurato nel 2018 tra le colline di Bà Nà, in Vietn… - GaiaGaudenzi : RT @Massimo20_IT: Due mani gigantesche sorreggono il Golden Bridge, un ponte pedonale inaugurato nel 2018 tra le colline di Bà Nà, in Vietn… - stefanoa99 : Ponti come se piovesse… Almere, quasi ultimato Weerwater nuovo ponte ciclistico-pedonale 'sostenibile' | -