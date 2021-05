Il Parlamento europeo ha approvato il nuovo regolamento per il programma Europa Creativa ’21-’27 (Di giovedì 20 maggio 2021) Durante l’ultima sessione plenaria, dopo quasi due anni di negoziato, . Un momento atteso da tempo, soprattutto dopo l’ultimo anno di pandemia, che ha colpito i settori in maniera inaspettata. Sono molte le novità che caratterizzeranno la nuova programmazione per i prossimi 7 anni. Innanzitutto un budget rafforzato, circa 1 miliardo e centomila euro in più, che consentirà di aumentare i beneficiari di un programma notoriamente sotto finanziato. Fino ad oggi, l’Ue non aveva mai speso così tanto per la cultura e siamo orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo. Il programma continuerà ad aiutare l’ecosistema culturale a riprendersi e a diventare più resiliente e competitivo. Grazie al lavoro del Parlamento abbiamo potuto arricchire indistintamente le tre sezioni del programma – cultura, media e ... Leggi su tpi (Di giovedì 20 maggio 2021) Durante l’ultima sessione plenaria, dopo quasi due anni di negoziato, . Un momento atteso da tempo, soprattutto dopo l’ultimo anno di pandemia, che ha colpito i settori in maniera inaspettata. Sono molte le novità che caratterizzeranno la nuovazione per i prossimi 7 anni. Innanzitutto un budget rafforzato, circa 1 miliardo e centomila euro in più, che consentirà di aumentare i beneficiari di unnotoriamente sotto finanziato. Fino ad oggi, l’Ue non aveva mai speso così tanto per la cultura e siamo orgogliosi di aver raggiunto questo traguardo. Ilcontinuerà ad aiutare l’ecosistema culturale a riprendersi e a diventare più resiliente e competitivo. Grazie al lavoro delabbiamo potuto arricchire indistintamente le tre sezioni del– cultura, media e ...

Advertising

DavidSassoli : Il Parlamento Europeo approva il nuovo Erasmus+. Finanziamenti quasi raddoppiati. Un programma di successo per raff… - pinapic : Il Medio Oriente è il confine geografico dell'Occidente, Israele ne rappresenta il confine democratico. Il mio int… - Rinaldi_euro : Comunico ufficialmente che la delegazione della Lega al Parlamento europeo presenta oggi stesso una interrogazione… - juanmjm : Nella sua lunga vita lavorativa Formigoni ha versato dei contributi. Ha diritto o alle pensioni maturate in base ai… - cirneaf : RT @Giul_Granato: Ecco il testo dell'emendamento del @Left_EU approvato dal Parlamento europeo. Si chiede all'???? di appoggiare la richiesta… -