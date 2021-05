Il Paradiso delle Signore | trama 20 maggio | Ludovica nei guai

(Di giovedì 20 maggio 2021) Ilfocalizzerà sempre più l'attenzione sulla decisione difficilissima che dovrà prendere Marta circa il suo futuro professionale e sentimentale,come racconta ladi oggi, giovedì 20. La giovane Guarnieri, infatti, ha ricevuto un'importante offerta di lavoro da parte della Sterling che sarebbe un punto di svolta sensazionale per la sua carriera, ma potrebbe affossare definitivamente il suo già compromesso matrimonio con Vittorio. La coppia, infatti, dopo un lunghissimo periodo di separazione, incomprensioni e discussioni, solo negli ultimi tempi si è riavvicinata e questa novità potrebbe ledere la ritrovata armonia. Marta si è confidata con Umberto e Adelaide che si scopriranno molto preoccupati per le scelte ed il futuro della ragazza. I due si confronteranno circa ...

Advertising

MG4224 : RT @ProfCampagna: La cupola della chiesa di Santa Maria del Quartiere (Parma) è una delle più grandi d'Italia. Tra il 1626 e il 1629, Pier… - fiorecenerelli : RT @ProfCampagna: La cupola della chiesa di Santa Maria del Quartiere (Parma) è una delle più grandi d'Italia. Tra il 1626 e il 1629, Pier… - Filzi4 : RT @ProfCampagna: La cupola della chiesa di Santa Maria del Quartiere (Parma) è una delle più grandi d'Italia. Tra il 1626 e il 1629, Pier… - tweetnewsit : #IlParadisodellesignore e #upas, anticipazioni #20maggio: una brutta scoperta - ProfCampagna : RT @ProfCampagna: La cupola della chiesa di Santa Maria del Quartiere (Parma) è una delle più grandi d'Italia. Tra il 1626 e il 1629, Pier… -

Ultime Notizie dalla rete : Paradiso delle

Alla condizione però, essenziale ed inderogabile, della realizzazioneriforme al completo e ... È ilper ogni tipo di delinquenza, poiché si va in carcere solo se con una condanna ...... cryptoart e fondi finanziari: la criptovaluta ora diventa una valuta vera e propria, da usare nella vita di tutti i giorni in unper ultraricchi che sta per nascere su unaisole più ...Città in lutto: é morto Mauro Venarucci - (260 Letture) L’Associazione Operatori del Parco del Monte Cucco: “Umbria Paradiso di Dante” - (231 Letture) Coronavirus Umbria (12/05): 77 nuovi casi, 63 son ...PIERCARLO BARALE - Il sistema Draghi - sentire tutti, discutere con le componenti partitiche dell’alleanza e poi decidere da solo - è stato efficace per ottenere la garanzia dall’Europa sui contributi ...