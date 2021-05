"Il nostro Harry Potter è il culatello". L'ad di Fico Eataly World e il Parco (Di giovedì 20 maggio 2021) “Fico è innovativo nel senso etimologico del termine, è nuovo perché non esiste al mondo un altro Parco del cibo”. Stefano Cigarini descrive così ad Huffpost la Fabbrica Italiana Contadina voluta da Oscar Farinetti, patron di Eataly, che riaprirà il 7 luglio alle porte di Bologna. Il nuovo CEO di Ficoe AD di Cinecittà World racconta come è nato il Parco agroalimentare. “Da un’intuizione sana di Coop e Farinetti, dalla grande esperienza di EXPO Milano 2015, dalla stagione della profonda riflessione sul cibo come modello di economia e di società sostenibile, con l’idea di creare un’expo permanente”. Secondo il nuovo CEO finora era sempre mancato qualcosa. “Era uno spazio molto didattico, ma mancava un po’ il divertimento e l’esperienza diretta”, dice Cigarini, “Dentro ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 20 maggio 2021) “è innovativo nel senso etimologico del termine, è nuovo perché non esiste al mondo un altrodel cibo”. Stefano Cigarini descrive così ad Huffpost la Fabbrica Italiana Contadina voluta da Oscar Farinetti, patron di, che riaprirà il 7 luglio alle porte di Bologna. Il nuovo CEO die AD di Cinecittàracconta come è nato ilagroalimentare. “Da un’intuizione sana di Coop e Farinetti, dalla grande esperienza di EXPO Milano 2015, dalla stagione della profonda riflessione sul cibo come modello di economia e di società sostenibile, con l’idea di creare un’expo permanente”. Secondo il nuovo CEO finora era sempre mancato qualcosa. “Era uno spazio molto didattico, ma mancava un po’ il divertimento e l’esperienza diretta”, dice Cigarini, “Dentro ...

Advertising

HuffPostItalia : 'Il nostro Harry Potter è il culatello'. L'ad di Fico Eataly World e il Parco - LaLuna36248370 : RT @mony_carmy: Già Raisport fa schifo di suo quando il giorno dopo che vince la Carrarese non mettono un nostro gol tra i migliori, poi ha… - mony_carmy : Già Raisport fa schifo di suo quando il giorno dopo che vince la Carrarese non mettono un nostro gol tra i migliori… - advorehar : Comunicazione alle mie amiche: se harry si avvicina al nostro tavolo ma non c'è posto una di voi si alza e lo fa se… - annapstyles : RT @AstraHarley: come faccio a considerarlo ricco e famoso e va in giro così? È semplicemente il nostro Harry #AdoreYou #BestLyrics #iHear… -