Il neopresidente del consiglio comunale di Castellammare di Stabia che ringrazia il padre condannato per camorra | VIDEO

(Di giovedì 20 maggio 2021) Le colpe dei padri non cadano sui figli. Questo è un sacrosanto principio che deve essere rispettato in ogni sede, anche quelle istituzionali. Ma quanto accaduto qualche giorno fa durante ildidi(in provincia di Napoli) ha dei contorni che vanno oltre la mera elezione del nuovo Presidente. I voti, infatti, hanno premiato il giovane Emanuele D’Apice che da qualche giorno è stato chiamato a presiedere quella istituzione. A destare molte polemiche, però, è quella sua dichiarazione suldurante il suo “discorso” di insediamento. Emanuele D’Apice, ildeldidicheil...

Advertising

Caramel89409333 : RT @_DAGOSPIA_: IL NEOPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CASTELLAMMARE DI STABIA RINGRAZIA IL PAPA’ CAMORRISTA - _DAGOSPIA_ : IL NEOPRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI CASTELLAMMARE DI STABIA RINGRAZIA IL PAPA’ CAMORRISTA… - CNAFerrara : Il neo presidente di Cna Copparo, Thomas Pivanti, ha incontrato oggi il sindaco Fabrizio Pagnoni: avviato un profic… -

Ultime Notizie dalla rete : neopresidente del

LA NAZIONE

... si schermisce lui, ex politico, ex parlamentare ('mi sono dimesso volontariamente'),...di un'Europa incerta e il rischio di un continente africano ' principale incubatorenuovo ...Ma quale che sia il nome(a parte i due di cui sopra) non possiamo dimenticare che certo esistono le dimissioni (chiamate un tempo 'di cortesia')premier in carica nelle mani ...Produzione industriale di Vicenza: “Numeri positivi rispetto al terribile 2020. Attenzione, però, ai facili entusiasmi. La rotta è corretta ma c’è ancora tanto da lavorare e recuperare” La neo Preside ...Stefano Tosti è il nuovo presidente del gruppo di Protezione Civile Città di Gubbio; succede nell’incarico a Luana Paciotti. Al neo presidente e al consiglio direttivo sono pervenuti gli auguri di sin ...