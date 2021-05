Il Napoli punta Allegri: il suo entourage sarà in Italia nel weekend. Possibile scambio Simone Inzaghi-Gattuso, si defila invece Spalletti (Di giovedì 20 maggio 2021) Valter De Maggio ha parlato a Radio Kiss Kiss Napoli dei possibili nomi che il prossimo anno possono sedere sulla panchina azzurra: “La prima scelta del Napoli è Allegri. Inizia a restringersi il cerchio dei nomi accostati al Napoli. L’entourage del tecnico dovrebbe arrivare in Italia in questo weekend, c’è da capire se il Real Madrid affonderà il colpo. Occhio a quello che sta accadendo a Roma con la Lazio, al momento Simone Inzaghi non ha ancora rinnovato. Ci potrebbe essere uno scambio di panchine con Gattuso diretto alla Lazio. Frenata invece per Spalletti“. Leggi su spazionapoli (Di giovedì 20 maggio 2021) Valter De Maggio ha parlato a Radio Kiss Kissdei possibili nomi che il prossimo anno possono sedere sulla panchina azzurra: “La prima scelta del. Inizia a restringersi il cerchio dei nomi accostati al. L’del tecnico dovrebbe arrivare inin questo, c’è da capire se il Real Madrid affonderà il colpo. Occhio a quello che sta accadendo a Roma con la Lazio, al momentonon ha ancora rinnovato. Ci potrebbe essere unodi panchine condiretto alla Lazio. Frenataper“.

