Il miracolo sportivo del River Plate | vince in Libertadores con 11 calciatori contati ed un centrocampista in porta

(Di giovedì 20 maggio 2021) Una vera e propria impresa, destinata ad entrare nella storia del calcio. Ilha vinto in Coppain condizioni quasi drammatiche. La squadra argentina è stata decimata da un focolaio di Covid, sono stati registrati ben 20 casi positivi con l’allenatore Gallardo che ha convocato appena 11e nessun portiere. Tra i pali è stato schierato ilEnzo Perez, reduce comunque da un infortunio muscolare. Ilha dimostrato grandissimo carattere e ribaltato il pronostico della vigilia, le agenzieavevano infatti sospeso le puntate considerando l’esito scontato a favore del Santa Fe.-Santa Fe Foto di Juan Ignacio Roncoroni / AnsaLa partita tra ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : miracolo sportivo

BUENOS AIRES (ARGENTINA) - Una vera e propria impresa, unquello firmato dal River Plate di Gallardo. Gli argentini, decimati dal Covid, con nessun portiere a disposizione e con solo 11 giocatori in lista, hanno battuto per 2 - 1 l'...Ecco che da 'semplice'la Samp diventa un solido progettoed economico, composto da acquisti funzionali all'idea di crescita della squadra, da Vialli (poi venduto alla Juventus) a ...Rosa decimata dal Covid e nessun portiere a disposizione: tra i pali ci va il 35 Perez, eroe nella vittoria per 2-1 contro l'Independiente Santa Fe ...Eccoci qui, dopo 365 giorni ancora con la pandemia, ancora con le restrizioni che lentamente si allentano e ancora maledettamente appesi alla speranza che la vita del Catania possa essere lunga e sere ...