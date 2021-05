Il Mattino annuncia | “L’avventura di Gattuso si chiuderà dopo il Verona | ma vuole lasciare De Laurentiis a bocca aperta”

(Di giovedì 20 maggio 2021) Secondo l’edizione odierna de “Il”, quella contro ilsarà l’ultima partita dida allenatore del Napoli: “Defaccia pure quello che, ammesso che abbia intenzione di fare qualcosa per provare a trattenerlo: per Ringhio il discorso è chiuso. Finirà il contratto e finirà il rapporto col club azzurro. Per lui sono giorni sereni, vissuti con la testa concentrata alla gara di domenica: se vincerà avrà chiuso il girone di ritorno con 45 punti e raggiungerebbe la prima Champions della sua carriera. Esalutare Napoli con un secondo o terzo posto, pertutti a, Decompreso“.

