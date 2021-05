Il governo ha approvato il Decreto Sostegni Bis (Di giovedì 20 maggio 2021) Prevede nuovi finanziamenti a sostegno di aziende e lavoratori colpiti dalla pandemia, per un totale di 40 miliardi di euro Leggi su ilpost (Di giovedì 20 maggio 2021) Prevede nuovi finanziamenti a sostegno di aziende e lavoratori colpiti dalla pandemia, per un totale di 40 miliardi di euro

Advertising

Palazzo_Chigi : L'#ItaliaRiapre, approvato in Consiglio dei Ministri il decreto legge che anticipa in #zonagialla le #riaperture e… - gionny80 : RT @ilpost: Il governo ha approvato il Decreto Sostegni Bis - ilpost : Il governo ha approvato il Decreto Sostegni Bis - IlRiccetto : @Ludov08450838 @commenda1981 @GiorgiaMeloni Uno è un atto urgente del Governo che entra immediatamente in vigore e… - AnnaxLGxTS : RT @ultimenotizie: Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoria… -