Il Governo approva il decreto Sostegni-Bis: 35 milioni di ristori per il calcio (Di giovedì 20 maggio 2021) Il Governo ha approvato in Consiglio dei Ministri il cosiddetto decreto Sostegni-Bis nel quale sono inseriti oltre 35 milioni di euro di ristori per il mondo del calcio, in particolare quello professionistico di base e quello dilettantistico. Molto soddisfatto il Presidente della FIGC Gabriele Gravina: "E' un'ottima notizia per la quale ringrazio il Governo, in L'articolo

