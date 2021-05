‘Il Divin Codino’. Baggio: ‘Un film non lo avrei mai fatto di mia scelta, provavo vergogna’ (Di giovedì 20 maggio 2021) “Cosa mi ha convinto ad un film su di me? Se oggi siamo qua in gran parte è merito di Vittorio (Petrone ndr.), pensavo ma a chi interessa la mia vita e la mia storia…lui mi ha convinto. Io non lo avrei mai fatto di mia scelta. Quando ne parlavamo provavo vergogna, poi mi sono fatto trasportare e per quello che ho vissuto fino ad oggi ne è valsa la pena e lo ringrazio”. Lo ha detto Roberto Baggio in occasione della presentazione del film su Netflix, in uscita il 26 maggio, “Il Divin Codino” che segue la carriera calcistica del campione. “Senza sacrificio non si va avanti nonostante il sogno infranto da quel dischetto la vita ti da’ sempre delle possibilità e ognuno le se le costruisce, questo messaggio per i giovani è fondamentale, è ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 20 maggio 2021) “Cosa mi ha convinto ad unsu di me? Se oggi siamo qua in gran parte è merito di Vittorio (Petrone ndr.), pensavo ma a chi interessa la mia vita e la mia storia…lui mi ha convinto. Io non lomaidi mia. Quando ne parlavamovergogna, poi mi sonotrasportare e per quello che ho vissuto fino ad oggi ne è valsa la pena e lo ringrazio”. Lo ha detto Robertoin occasione della presentazione delsu Netflix, in uscita il 26 maggio, “IlCodino” che segue la carriera calcistica del campione. “Senza sacrificio non si va avanti nonostante il sogno infranto da quel dischetto la vita ti da’ sempre delle possibilità e ognuno le se le costruisce, questo messaggio per i giovani è fondamentale, è ...

