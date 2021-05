' Il Divin Codino' Baggio | ' Un film non lo avrei mai fatto di mia scelta | provavo vergogna'

(Di giovedì 20 maggio 2021) "Cosa mi ha convinto ad unsu di me? Se oggi siamo qua in gran parte è merito di Vittorio (Petrone ndr.), pensavo ma a chi interessa la mia vita e la mia storia...lui mi ha convinto. Io non lo ...

DiodatoMusic : Manca pochissimo. Siete pronti? Il 26 maggio Il Divin Codino su @NetflixIT. #IlDivinCodino #RobertoBaggio… - juventusfcen : #OTD, Il Divin Codino, Roberto Baggio scored his final goal in ?????? #ForzaJuve

Lo ha detto Roberto Baggio in occasione della presentazione del film su Netflix, in uscita il 26 maggio, "Il" che segue la carriera calcistica del campione. "Senza sacrificio non si va ...Si è svolta oggi la conferenza stampa di presentazione de Il, il biopic Netflix su Roberto Baggio che è tra i titoli più attesi di questa primavera. Oltre al cast, alla regista Letizia Lamartire e ai produttori del film, era presente anche Roberto ...SPETTACOLI Roberto Baggio, le immagini del film in uscita su Netflix CRONACA Funerali Paolo Rossi, le lacrime di Roberto Baggio INSTAGRAM Roby Baggio al lavoro in campagna con la Panda 4x4, e i social ...Il biopic prodotto da Netflix e diretto da Letizia Lamartire approderà in esclusiva streaming sulla piattaforma il prossimo 26 maggio 2021 ...