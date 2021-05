Il direttore del Conservatorio Santa Cecilia | a giugno elezioni della Consulta

Leggi su panorama

(Di giovedì 20 maggio 2021) Manifestazione La lettera del presidenteConferenza Nazionale degli Studenti dei Conservatori «Gentile Dott.ssa Burba, considerato il suo interesse per il", Le farà piacere sapere che ledegli Studenti si terranno in(non per le pressioni ricevute, giova ricordare, ma per i tempi tecnici dettati da questo peculiare periodo). Distinti saluti, Roberto Giuliani,del"». Questo messaggio è arrivato via WhatsApp a chi scrive alle 8.13 di stamattina, 20 maggio. Non un giorno qualunque, per ildi Roma, di ...