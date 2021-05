“Il corriere – The mule”: stasera in TV il film diretto e interpretato da Clint Eastwood (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo una vita passata a servire il proprio Paese pare quasi impossibile arruolarsi nelle forze del male per alimentare il mercato della droga, eppure Leo Sharp decise di farlo. L’incredibile storia di cui è protagonista è stata raccontata da Clint Eastwood ne “Il corriere – The mule“, che questa sera approda in prima serata televisiva a testimonianza della bravura del regista sia dietro che davanti alla cinepresa. Dopo “Gran Torino” del 2008, il regista di San Francisco torna, infatti, a vestire anche i panni dell’attore principale. La storia raccontata dal film, uscito nelle sale cinematografiche nel 2018, si ispira a fatti realmente accaduti. L’adattamento cinematografico è la trasposizione dell’articolo pubblicato sul New York Times intitolato “The Sinaloa Cartel’s 90-Year-Old Drug ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 20 maggio 2021) Dopo una vita passata a servire il proprio Paese pare quasi impossibile arruolarsi nelle forze del male per alimentare il mercato della droga, eppure Leo Sharp decise di farlo. L’incredibile storia di cui è protagonista è stata raccontata dane “Il– The“, che questa sera approda in prima serata televisiva a testimonianza della bravura del regista sia dietro che davanti alla cinepresa. Dopo “Gran Torino” del 2008, il regista di San Francisco torna, infatti, a vestire anche i panni dell’attore principale. La storia raccontata dal, uscito nelle sale cinematografiche nel 2018, si ispira a fatti realmente accaduti. L’adattamento cinematografico è la trasposizione dell’articolo pubblicato sul New York Times intitolato “The Sinaloa Cartel’s 90-Year-Old Drug ...

