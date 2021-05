Il consiglio di Kempes a Messi | «Vai al Bayern Monaco o al PSG»

(Di giovedì 20 maggio 2021) Marioha parlato della situazione al Barcellona di Lionel, consigliandogli dove andare Mario, leggenda del calcio argentino, in una intervista a Sport Bild ha consigliato Lionelsu quale squadre scegliere se dovesse andare via dal Barcellona. «è combattuto. Si trova molto a suo agio a Barcellona ma si rende conto che le possibilità di vincere di nuovo la Champions League con il Barça sono davvero poche. Negli ultimi anni i catalani sono sempre stati eliminati molto presto e il club ha grandi difficoltà economiche e credo sia impossibilitata a costruire una squadra vincente. Quali sono i club migliori per lui? A mio avviso dovrebbe riunirsi con Guardiola. Oppure andare al Paris Saint-Germain o al. Credo che siano questi i ...

